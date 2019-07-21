الحبسي: شعرت مع الهلال بتواجدي بين أهلي في عمان

المواطن - مروة نبيل

أعرب حارس المرمى العماني، علي الحبسي، عن سعادته بتجربته في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مؤكدًا أنها من أكثر التجارب استقرارًا.

وقال علي الحبسي: “مررت في حياتي الاحترافية بمحطات وتجارب كثيرة، ولعل تجربة التواجد بنادي الهلال كانت من أكثر التجارب استقرارًا على مستوى الجانب النفسي”.

وتابع الحبسي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “فلا أخفيكم بأني شعرت بشعور لا أشعر به إلا أثناء تواجدي بين أهلي في عمان”.

وكانت إدارة نادي الهلال قد أقامت احتفالًا مبسطًا لحارس المرمى العماني علي الحبسي بعد انتهاء ارتباطه بالأزرق، وتوقيعه اتفاقية إنهاء عقد؛ وذلك تثمينًا للجهود الكبيرة التي بذلها طوال فترة تمثيله للزعيم.

وكان علي الحبسي قد انضم إلى صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2017، قادمًا من ريدينج الإنجليزي، وتوج معه بلقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2017/ 2018، وفاز ببطولة السوبر السعودي عام 2018.

وأكدت تقارير صحافية، خلال الأيام الماضية، أن علي الحبسي يرغب في العودة إلى منافسات الدوري الإنجليزي لأندية الدرجة الأولى “تشامبيونشيب”.