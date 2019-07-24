الحبسي يُوضح السر وراء انضمامه لـ الهلال في 2017

المواطن - محمد سمعه

كشف الحارس العماني علي الحبسي، حارس مرمى نادي الهلال السابق، عن السر وراء موافقته على الانضمام لأزرق العاصمة في عام 2017.

وكان علي الحبسي أعلن رحيله عن الهلال أثناء تواجد الفريق الأزرق في معسكره التحضيري الحالي في دولة النمسا.

وصرّح علي الحبسي قائلًا: لم أترك إنجلترا إلا لتمثيل نادي الهلال، والذي يُعد أعظم فريق في آسيا، ولو كان العرض من نادٍ آخر لرفضته.

وبعد رحيل الحارس علي الحبسي، أصبح نادي الهلال يعتمد فقط على الحارس عبدالله المعيوف.

وتُوج علي الحبسي مع نادي الهلال بلقب الدوري السعودي في موسم 2017-2018، ووصل مع أزرق العاصمة إلى نهائي دوري أبطال آسيا في عام 2017 ضد نادي أوراوا الياباني.

وخسر نادي الهلال لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي بفارق نقطة لمصلحة نادي النصر.

انضم علي الحبسي لنادي الهلال في عام 2017 قادمًا من نادي ريدينج الإنجليزي.