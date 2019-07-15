الحبيب حزماوي لـ 3 سنوات

المواطن - محمد سمعه

أنهت إدارة نادي الحزم، برئاسة عبدالله المقحم، إجراءات التعاقد مع اللاعب حسن الحبيب من صفوف نادي الاتفاق في فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الحزم عبر تويتر، أن اللاعب حسن الحبيب سيرتدي قميص الفريق الحزماوي لمدة ثلاث سنوات.

ويذكر أن نادي الحزم كان ضمن البقاء في الدوري السعودي للمحترفين بعد فوزه على نادي الخليج في مباراتي ملحق الصعود والهبوط خلال الفترة الأخيرة.

وكان نادي الحزم أنهى الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2018-2019، محتلًّا المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة.

ويأمل نادي الحزم في أن يستمر بالتعاقد مع صفقات قوية؛ وذلك من أجل تقديم نتائج إيجابية في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019-2020.