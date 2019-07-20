الحج تحذر من الشركات الوهمية: أبلغوا عنها فورًا

المواطن - الرياض

حذرت وزارة الحج والعمرة المواطنين والمقيمين من التعامل مع شركات الحج غير المدرجة في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل هنا.

وحثت الوزارة عموم المواطنين والمقيمين من الانسياق خلف الإعلانات الاحتيالية في مواقع التواصل الاجتماعي، والإبلاغ فورًا عن أي مكتب أو شركة أو معرّف يدّعي تقديم خدمات حجاج الداخل خارج إطار المسار الإلكتروني.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن لجان المراقبة والمتابعة بالوزارة رصدت حالات فردية لحملات حج غير مصرّحة تنشر إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تمرير البلاغات للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

وأكد أن بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل الذي خصصته وزارة الحج والعمرة لاستقبال طلبات المواطنين والمقيمين، هو المنفذ الوحيد لحجز خدمات شركات ومؤسسات حجاج الداخل المصرّحة، مشيرًا إلى أن مسار حجاج الداخل يهدف إلى التيسير على الحجاج، وتحقيق مبدأ الشفافية بين طرفي التعاقد، والإشراف والمراقبة على عمليات بيع البرامج المنفذة في المسار.

ولفت إلى أن المسار الإلكتروني لحجاج الداخل سيحقق لراغبي الحج الوسيلة الآمنة للتعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها من الوزارة، مؤكدًا أن موقع المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل هو الطريقة الوحيدة للحجز لهذا العام، وأن أي تسجيل خارج هذا المسار هو مقدم من شركات وهمية وغير مرخصة.