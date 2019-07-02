الحج تعلن موعد إطلاق المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه سيتم بعد غد (الخميس) في تمام الساعة الثامنة صباحاً، إطلاق المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء مناسك الحج لموسم حج هذا العام 1440هـ.

وسوف تبدأ الوزارة إجراءات الحجز الفعلي في الباقات التي تم تحديدها وسداد الرسوم المالية المحددة، فور استكمال كافة المعلومات والاشتراطات للراغبين في أداء النسك.

وقال عضو المجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل محمد القرشي، إن التسجيل سوف يكون متاحاً حتى اليوم السابع من شهر ذي الحجة، أو في حالة اكتمال كافة المقاعد المخصصة لحجاج الداخل في كافة الشركات العاملة، والبالغ عددها ما يقارب 230 ألف مقعد، مشيراً إلى أهمية اختيار الباقات وتحديد أعداد الحجاج.

وأضاف أنه سيتم إرسال رسالة نصية على الجوال تفيد بالتسجيل وتحدد موعد سداد الرسوم، مشيراً إلى أنه إذا لم يتم السداد خلال الفترة المحددة فيتم إلغاء الحجز، ويتم طرح المقعد مرة أخرى في المسار للتسجيل عليه.

وحذر القرشي من المكاتب الوهمية لتسجيل الحجاج، مفيداً بأن إجراءات التسجيل الرسمية لا تتم إلا من خلال المسار الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة فقط.