الحج والعمرة تدرب منسوبيها استعدادًا لموسم 1440 

المواطن - واس

أكملت وزارة الحج والعمرة ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية يوم الأربعاء الماضي دورتها التدريبية لمنسوبيها والعاملين الموسميين في موسم حج ١٤٤٠هـ، التي حملت عنوان ” كيف أكون قدوة واصنع التغيير”, ضمن جهودها لتطوير العناصر البشرية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، بالتعاون مع معهد التوثيق الوطني للتدريب، وذلك بمقر غرفتي مكة المكرمة وجدة.

وسلطت الدورة التي أقيمت على مدار يومين الضوء على دور الوزارة وأخلاقيات العمل وأهمية استشعار أهمية الزمان وعظم المكان في خدمة قاصدي بيت الله الحرام.

من جهته أبان المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الحج والعمرة خالد بن محمد القزلان أن الوزارة حريصة على النهوض بخدمة حجاج بيت الله الحرام وتأهيل موظفيها وتدريبهم لخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة, مبينًا أن الوزارة تفتح أبواب التعاون الموسمي في حج كل عام بما يسهم في الوصول إلى رضا ضيوف الرحمن فيما يقدم لهم من عناية واهتمام منذ قدومهم واثناء أدائهم المناسك حتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين.

وقدم عبدالعزيز الحازمي من الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الحج والعمرة خلال الدورة في مكة المكرمة, نبذة تعريفية للمشاركين في الدورة عن الوزارة وما تقدمه من خدمات للحجاج، وحقوق الحجاج ومنظومة القطاعات العاملة في الحج والعمرة، فيما استعرض الدكتور فهد الأحمدي وصفر العفيفي من معهد التوثيق الوطني للتدريب، أخلاقيات العمل وفن التواصل وفرص العمل التطوعي الموسمي وأهميتها.

كما تطرق ناصر القرشي من وزارة الحج والعمرة للتأهيل العملي للمتدربين في شؤون الحج، إلى كيفية مراقبة الخدمات المقدمة للحجاج والعمل على تجويدها.