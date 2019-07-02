الحج والعمرة تعلن أسماء 952 متقدماً على وظائفها وتدعوهم للمطابقة

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن أسماء (952) متقدماً ومتقدمة على وظائفها والمعلن عنها خلال الفترة من 1440/09/22هـ من خلال موقع الوزارة وتدعوهم لإجراء المقابلة الشخصية في حين طلبت وزارة الحج والعمرة من المعلنة أسماؤهم مراجعة المقر الرئيسي بحسب الجدول المرفق بالإعلان ، وذلك لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية.

– وتؤكد وزارة الحج والعمرة أنها قد دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم / المتقدمة وترشيح الأعلى نقاط بشرط اجتياز المقابلة الشخصية .

– وعلى المعلنة أسماؤهم مراجعتهم للوزارة في التاريخ والموقع المحدد لكل مرشح بحسب الجدول المرفق مع الإعلان وإحضار الوثائق.

الوثائق المطلوبة:

أصل الهوية الوطنية.

أصل وثيقة التخرج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

الحاصلون على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة وزارة التعليم.

– ونود التأكيد على من لم يحضر/تحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية في الموعد والمكان المحدد له في القائمة المرفقة سيعتبر ذلك بأنه عزوف منه/منها عن رغبته في التوظيف.

أسماء ومواعيد المقابلة الشخصية للمرشحين:

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أسماء ومواعيد المقابلة الشخصية للمرشحات:

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