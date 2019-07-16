الحربي يدشن مكتب علاقات الجمهور بمكة

المواطن - مكة المكرمة

قام مدير الأمن العام الفريق أول ركن/خالد بن قرار الحربي بزيارة تفقدية لمقر شرطة منطقة مكة المكرمة دشن خلالها مكتب علاقات الجمهور الذي استحدثته شرطة المنطقة لتقديم عدد من الخدمات للمراجعين.

كما دشن الحربي خدمة الشكاوى والاقتراحات والتي تأتي امتداداً للمبادرة التي أطلقها في الربع الثاني من هذا العام وذلك بتخصيص هاتف لتلقي الشكاوى والاقتراحات، حيث خصصت شرطة منطقة مكة المكرمة لهذه الخدمة فريقاً متخصصاً يعمل على مدار ٢٤ ساعة للتعامل مع الاتصالات والتواصل التي ترده من المواطنين والمقيمين من خلال وسائل الاتصال العادي أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليتم معالجتها والتعامل معها.

كما تضمنت الجولة الالتقاء بمنسوبي شرطة المنطقة والاستماع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم ناقلاً لهم تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز حفظه الله.

وقال إن الجميع يقدر الأدوار التي تقومون بها لخدمة المواطن والمقيم في هذا الوطن وإن العمل يستلزم منا جميعاً تطوير الأداء لأن بلدكم ومن يعيش فيه يستحقون ذلك، ورؤية القيادة الرشيدة ٢٠٣٠ تتطلب أن نتطور في شتى المجالات الأمنية فمنطقة مكة المكرمة مقصد الجميع للعمرة والحج أو السياحة، وهذا يزيد من مسؤولياتنا لتقديم خدمة مُثلى لكافة قاصدي منطقة مكة المكرمة.

ودشن الحربي أيضا أثناء زيارته التفقدية مركز شرطة السلامة بجدة الذي تم إنجازه مؤخراً والذي يعد أحد الأقسام النموذجية بمنطقة مكة المكرمة، وفور وصوله إلى مقر المركز استمع إلى شرح وافٍ عن أبرز أقسامه والخدمات التي يؤديها للوصول بالخدمة الأمنية إلى ما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة، كما اطلع على سير العمل في المركز والخطوات التطويرية التي تم تطبيقها للعمل الأمني في مراكز الشرط وتسجيل جميع البلاغات والحوادث الجنائية بنظام (أمن) آلياً والاعتماد على التقنية الحديثة في إعداد واستقبال التقارير الميدانية والأعمال الإدارية.

وأثنى مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد الحربي خلال هذه الزيارة على الجهد المقدم من العاملين بشرطة منطقة مكة المكرمة.