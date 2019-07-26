الحربي يشرف على دورة آسيوية لمدربي حراس المرمى

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن إشراف المحاضر السعودي جاسم الحربي على دورة آسيوية لمدربي حراس المرمى للمستوى الثاني.

ونشر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من الدورة الآسيوية، مشيرًا إلى أن جاسم الحربي يتواجد حاليًا في الفلبين للإشراف عليها.

وأوضح اتحاد الكرة، أن إشراف الحربي على هذه الدورة، جاء بتكليف من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 31 من شهر يوليو الحالي.

ويُعد المحاضر السعودي المعتمد آسيويًا، جاسم الحربي واحدًا من أبرز المحاضرين في القارة حاليًا، ودائمًا ما يتواجد في الدورات المحلية والقارية.