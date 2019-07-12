الحزم يتعاقد مع وسام سويد

المواطن - مروة نبيل

أنهت إدارة نادي الحزم، برئاسة عبدالله المقحم، تعاقدها مع الظهير الأيسر وسام سويد؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم الرياضي الجديد.

ونشر حساب نادي الحزم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب وسام سويد وهو يرتدي قميص فريقه الجديد بعد توقيعه على عقود انضمامه لمدة موسمين، قادمًا من صفوف نادي الفيصلي.

ويسعى مجلس إدارة نادي الحزم لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين وإعداده بأفضل شكل ممكن؛ أملًا في الظهور بمستوى جيد في الموسم المقبل.

واحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم المركز الـ13 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، وواجه نادي الخليج في ملحق الصعود والهبوط، ونجح في الفوز ليضمن البقاء في دوري الكبار.