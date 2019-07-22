الحزم يحتفل بحارسه الجزائري عسلة

المواطن - مروة نبيل

احتفلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، بحارس المرمى الجزائري مالك عسلة بمناسبة تتويج منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019”.

ونشر حساب نادي الحزم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لاحتفال بعثة الفريق الأول بالحارس الجزائري مالك عسلة خلال المعسكر الخارجي المقام حاليًّا في سلوفينيا.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم معسكرًا في سلوفينيا، وسيخوض خلاله أكثر من مباراة ودية؛ أملًا في إعداد اللاعبين فنيًّا وبدنيًّا بشكل مميز لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

يُذكر أن منتخب الجزائر الأول لكرة القدم نجح في التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على السنغال في المباراة النهائية بهدف دون رد سجله بغداد بونجاح.