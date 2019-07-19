الحزم يضم اليامي لـ 3 سنوات

الحزم يضم اليامي لـ 3 سنوات

2019/07/19
الساعة 11:29 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الحزم، اليوم، عن تعاقده مع اللاعب عبدالرحمن اليامي من صفوف نادي الهلال حتى صيف عام 2022.

وذكر الحساب الرسمي لـ نادي الحزم عبر تويتر، أن النادي برئاسة عبدالله المقحم تمكن من إنهاء إجراءات التعاقد مع عبد الرحمن اليامي لمدة ثلاث سنوات مع وجود أفضلية التجديد لموسم رابع.

ويأمل نادي الحزم في أن يتعاقد مع أقوى الصفقات، وذلك من أجل تقديم الأداء الجيد في بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018-2019.

وكان نادي الحزم، ضمن بقاءه في دوري المحترفين بعد الفوز على فريق الخليج في مباراتي ملحق الصعود والهبوط في شهر مايو الماضي.

جدير بالذكر أن الحزم، كان احتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الماضي.



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