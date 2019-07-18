الحزم يضم فتوحي لموسمين.. رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الحزم، اليوم الخميس، عن تعاقده رسميًا مع المغربي إدريس فتوحي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

ونشر حساب نادي الحزم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب إدريس فتوحي أثناء خضوعه للفحص الطبي، مؤكدًا أنه اجتازه بنجاح، ووقع على عقود انضمامه للفريق الحزماوي لمدة موسمين قادمًا من دبا فجيرة الإماراتي.

ويسعى مجلس إدارة نادي الحزم للتعاقد مع لاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في الظهور بمستوى مميز في الموسم الرياضي المقبل.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم قريبًا من الهبوط في الموسم الماضي، إلا أنه ضمن البقاء في الدوري السعودي للمحترفين بعد فوزه على الخليج في ملحق الصعود والهبوط.