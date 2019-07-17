الحزم يضم منصور حمزي من الفتح

المواطن - مروة نبيل

نجحت إدارة نادي الحزم برئاسة عبدالله المقحم في إنهاء إجراءات التعاقد مع منصور حمزي لمدة 3 سنوات مقبلة، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح.

وبدأ منصور حمزي صاحب الـ27 عامًا مسيرته في صفوف نادي الفيصلي، وتم تصعيده من الفريق الأولمبي عام 2013، وانتقل إلى نادي الفتح خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2018.

ويسعى مجلس إدارة نادي الحزم لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين، أملًا في الظهور بمستوى جيد الموسم المقبل، بعدما نجا من الهبوط في الموسم الماضي، عقب فوزه على الخليج في ملحق الصعود والهبوط.

وشارك منصور حمزي في 100 مباراة طوال مسيرته الاحترافية، ونجح في تسجيل 10 أهداف، وقام بصناعة 5 آخرين.