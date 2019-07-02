الحيدري شبابيًّا حتى عام 2023

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الشباب عن تعاقده رسميًّا مع حارس المرمى مروان الحيدري؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2023.

ونشر حساب نادي الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للحارس الحيدري بقميص الليوث، بعد توقعيه عقدًا احترافيًّا لمدة أربعة أعوام.

ومن جانبه، تمنى مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان التوفيق لحارس المرمى مروان الحيدري في مسيرته المقبلة مع الليوث.

وكان مروان الحيدري، صاحب الـ23 عامًا، قد انتهى عقده مع نادي الهلال؛ ما دفع إدارة الشباب في الدخول في مفاوضات معه خلال الفترة الماضية، قبل أن تحصل على توقيعه بشكل رسمي اليوم.

ويأمل مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة البلطان في إبرام تعاقدات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية؛ للظهور بمستوى مميز في منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب منافسات الموسم الماضي في المركز الخامس بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة.