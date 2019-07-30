الحيرة تُصيب كارلوس إدواردو

المواطن - محمد سمعه

يعيش اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو فترة صعبة حاليًا، وذلك بسبب استبعاده من قائمة الفريق الهلالي والمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان المدرب الروماني رازفان لوسيسكو قرر قيد الرباعي الأجنبي ” الفرنسي بافيتيمبي غوميز والبيروفي أندري كاريلو، والإيطالي سيباستيان جيوفنكو والكوري الجنوبي جانغ هيون سو”.

أصبح كارلوس إدواردو حاليًا حائرًا بين البقاء في صفوف الهلال وإثبات ذاته واستعادة مستواه في الموسم الجديد، أو الرحيل عن صفوف الهلال والبحث عن فرصة في مكان آخر.

ويذكر أن بعض من الأندية اهتموا مؤخرًا بالتعاقد مع كارلوس إدواردو مثل العين الإماراتي وشباب الأهلي دبي الإماراتي ونادي غلطة سراي التركي.

وفاز كارلوس إدواردو بلقب الدوري السعودي مرتين مع الهلال في موسمي 2016-2017 و 2017-2018، بجانب الوصول لنهائي دوري أبطال آسيا في عام 2017 ضد نادي أوراوا الياباني.

وتُركز الإدارة الهلالية برئاسة فهد بن نافل على حسم مصير بعض من اللاعبين، بالتشاور مع المدرب الروماني رازفان لوسيسكو.