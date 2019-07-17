الخضير يشارك في دورة الفيديو المساعد للحكم

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن مشاركة حكم الساحة الدولي تركي الخضير في دورة الفيديو المساعد للحكم التي يقيمها الاتحاد الآسيوي

وأوضح حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن دورة الفيديو المساعد للحكيم يقدمها المحاضر الدولي علي الطريفي، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

ويُعد تركي الخضير واحدًا من أبرز الحكام السعوديين والآسيويين، حيث حصل على الشارة الدولية عام 2014، ويُشارك في تحكيم البطولات المحلية، بالإضافة إلى المسابقات الدولية، ومنها دوري أبطال آسيا، كأس آسيا، كأس القارات، والأولمبياد.