الدوري الإنجليزي يُغازل نجم الأهلي

المواطن - محمد سمعه

ارتبط اللاعب التشيلي باولو دياز، لاعب وسط النادي الأهلي، بالرحيل عن صفوف الراقي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقيل إن نادي ريفر بليت الأرجنتيني مهتم وبقوة بضم باولو دياز، والذي شارك مع المنتخب التشيلي في بطولة كوبا أمريكا، والتي أُقيمت مؤخرًا في دولة البرازيل.

وقالت تقارير صحافية: إن نادي كريستال بالاس الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع باولو دياز مقابل خمسة ملايين جنيه إسترليني، وذلك بعد رحيل اللاعب وان بيساكا لصفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

جدير بالذكر أن الأهلي كان أعلن الإبقاء على أربعة لاعبين في صفوفه من أجل موسم 2019-2020، من ضمنهم اللاعب باولو دياز.

ويخوض النادي الأهلي حاليًّا معسكرًا إعداديًّا في دولة النمسا استعدادًا للموسم الجديد 2019-2020.

وساهم باولو دياز في حصول منتخب تشيلي على المركز الرابع في بطولة كوبا أمريكا، بعد الخسارة في مباراة تحديد المركز الثالث أمام منتخب الأرجنتين.