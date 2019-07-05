الدوري السعودي يحل أزمة كهربا

المواطن - مروة نبيل

يأمل المصري محمود عبدالمنعم كهربا الحصول على عرض في الدوري السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تفاقم الأزمة بين وبينه مسؤولي نادي الزمالك.

ودخل كهربا في أكثر من أزمة مع إدارة نادي الزمالك مؤخرًا، حيث غاب عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، ما أدى إلى استبعاده من معسكر الأبيض الخارجي استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

ويرغب كهربا في الرحيل عن صفوف الزمالك في الميركاتو الصيفي الحالي، وطالب الجماهير عدم الغضب من تصرفاته، مؤكدًا أنه تحمل الكثير من أجلهم، وحصل على وعود عديدة دون تنفيذ.

ويُعد الدوري السعودي للمحترفين الوجهة الأقرب للمصري كهربا، حيث سبق وأكدت تقارير صحافية أن ناديي الاتحاد والشباب يرغبان في التعاقد مع لاعب الزمالك، لتدعيم صفوفهما في الموسم المقبل.

وأكدت تقارير صحافية مصرية، أن وكيل أعمال كهربا بدأ في البحث عن عروض خارجية في الدوري السعودي للمحترفين والدوريات العربية، أملًا في الحصول على عرض مناسب خلال الأيام القليلة القادمة.