الدين العام البريطاني يرتفع إلى رقم قياسي

المواطن - متابعة

ارتفع الدين العام البريطاني بنهاية يونيو الماضي إلى رقم قياسي، بلغ أكثر من 1.818 تريليون جنيه إسترليني، وفق ما أظهرته بيانات رسمية اليوم.

وأكد مكتب الإحصاء الوطني في تقريره أن إجمالي الديون العامة ارتفع خلال الفترة بين يونيو 2018 ويونيو الماضي بنحو 27 مليار جنيه إسترليني.

وأوضحت أنه بالرغم من ارتفاع القيمة الكمية لديون الدولة، غير أنه بالمقارنة مع إجمالي الدخل السنوي للبلاد تكون الديون قد انخفضت بنسبة 1.5 في المائة لتبلغ نسبة 83.1 في المائة.

وأشارت البيانات إلى أن الاقتراض الحكومي خلال السنة المالية الأخيرة الممتدة بين إبريل 2018 ومارس الماضي بلغ 23.5 مليار جنيه، مضيفة أن الاقتراض تراجع بقيمة 18.3 مليار جنيه إسترليني مقارنة بالسنة المالية التي سبقتها.

وذكرت أن الاقتراض الحكومي انخفض بذلك إلى أدنى قيمة تسجل منذ عام 2002، على الرغم من أن الاقتراض وصل الشهر الماضي إلى أعلى مستوى شهري منذ يونيو عام 2015.