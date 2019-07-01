الرئاسة التونسية : صحة قائد السبسي تتحسّن

المواطن - متابعة

أكّد الرئاسة التونسية تحسّن صحة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي تعرّض لوعكة صحية حادة قبل عدة أيام.

وسرت شائعات بوفاة الرئيس التونسي لكن الرئاسة نفت على الفور، ودعا رئيس الوزراء يوسف الشاهد إلى التوقف عن نشر الشائعات.

وكان حافظ قايد السبسي الممثل القانوني لحزب نداء تونس أكّد في وقت سابق، أن الرئيس الباجي قائد السبسي بصحة جيدة، وسيُغادر المستشفى خلال أيام.

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت الخميس الماضي أن قائد السبسي (92 عامًا) تعرّض لـوعكة صحية حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس.

وأثارت الوعكة الصحية للرئيس مخاوف من حصول فراغ دستوري، خاصة مع قرب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية العام الحالي.