الرائد يبقي المقرن 3 سنوات
لتدعيم صفوف الفريق

الرائد يبقي المقرن 3 سنوات

2019/07/12
الساعة 10:46 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الرائد، مساء اليوم الجمعة، عن توقيع عقد احترافي مع عبدالله المقرن للاستمرار في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ونشر حساب نادي الرائد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب عبدالله المقرن، صاحب الـ23 عامًا، أثناء توقيع عقد احترافي لمدة 3 سنوات.

ويسعى مجلس إدارة نادي الرائد لتوقيع عقود احترافية مع اللاعبين المميزين، وضم صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية؛ للظهور بمستوى جيد في منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد منافسات الموسم الرياضي الماضي في المركز الثامن بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة.



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