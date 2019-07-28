الرائد يتعاقد مع نجم الأهلي

المواطن - مروة نبيل

نجح نادي الرائد في التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحمد الزين؛ لتدعيم صفوفه في الموسم الرياضي المقبل.

وأوضح الإعلامي وليد سعيد، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن النجم أحمد الزين أنهى ارتباطه مع النادي الأهلي وانتقل رسميًّا إلى صفوف الرائد، متمنيًا له التوفيق.

وكان النادي الأهلي قد أعار نجمه أحمد الزين، صاحب الـ28 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بداية عام 2018، قبل أن ينتقل إلى القادسية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة أيضًا.

ويسعى مجلس إدارة نادي الرائد لتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين وأصحاب خبرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية؛ أملًا في الظهور بمستوى جيد في الموسم الرياضي الجديد.