الرائد يتعاقد مع نجم الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أنهى مجلس إدارة نادي الرائد، مساء اليوم الجمعة، إجراءات التعاقد مع الظهير الأيسر محمد ريمان قادمًا من صفوف الاتحاد.

وأعلن نادي الرائد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تعاقده مع محمد ريمان، صاحب الـ22 عامًا، لمدة 3 سنوات مقبلة.

وكان محمد ريمان قد وقع مخالصة مالية مع نادي الاتحاد قبل عدة أيام، لينضم إلى صفوف الرائد أملًا في استعادة بريقه والمشاركة بشكل أساسي.

ويسعى مجلس إدارة نادي الرائد لتوقيع عقود احترافية مع اللاعبين المميزين، وضم صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية؛ للظهور بمستوى جيد في منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد منافسات الموسم الرياضي الماضي في المركز الثامن بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة.