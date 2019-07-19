الرائد يسقط في فخ التعادل أمام البكيرية

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الرائد والبكيرية الودية، اليوم، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك ضمن استعدادات الرائد للموسم الجديد 2019-2020.

وسجل اللاعب سلطان السوادي هدف نادي الرائد من ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

وكان الرائد بدأ الشوط الأول من مباراة البكيرية بتشكيلة مكونة من:

عبدالباسط عبدالله في حراسة المرمى، محمد عطوة، حسين الشويش، محمد العمري، إبراهيم العثمان، سلطان الفرحان، فيصل دارسي، سلطان السوادي، فريح الحربي، ياسر المظيبري، محمد السهلي.

وفي الشوط الثاني، بدأ نادي الرائد بتشكيلة مكونة من:

في حراسة المرمى: عبدالباسط عبدالله.

محمد الشريمي، عبدالله الفهد، هشام بلقروي، محمد ريمان، عبدالله السبيعي، جلال الداودي، مهند الشدوخي، عبدالله المقرن، مهند القيضي، ريان المرشود.

ويذكر أن فهد المطوع كان فاز برئاسة نادي الرائد لمدة أربع سنوات بعد التفوق على يوسف التويجري في الانتخابات، حيث نال المطوع أكثر من 3000 صوت، بينما نال التويجري 308 أصوات.

جدير بالذكر أن نادي الرائد، كان أعلن أمس الخميس عن تعاقده مع المغربي محمد فوزير نجم النصر السابق لمدة موسمين.