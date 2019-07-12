الرائد يضم العودة.. ويبقي الشريمي

المواطن - مروة نبيل

أنهت إدارة نادي الرائد، مساء أمس الجمعة، إجراءات التعاقد مع الظهير الأيمن عمر العودة قادمًا من صفوف نادي الهلال لمدة 3 سنوات قادمة.

وقام مجلس إدارة نادي الرائد بإنهاء إجراءات توقيع عقد احترافي مع لاعب الوسط محمد الشريمي، ليظل في صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 سنوات.

ونشر حساب نادي الرائد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للثنائي عودة والشريمي أثناء توقيع العقود، وتمنى لهم التوفيق مع الفريق.

ويسعى مجلس إدارة نادي الرائد لتوقيع عقود احترافية مع اللاعبين المميزين، وضم صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية؛ للظهور بمستوى جيد في منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد منافسات الموسم الرياضي الماضي في المركز الثامن بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة.