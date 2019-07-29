الرائد يضم حارس الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أنهى مجلس إدارة نادي الرائد، مساء أمس الاثنين، إجراءات تعاقده رسميًّا مع حارس المرمى أحمد الرحيلي قادمًا من صفوف النادي الأهلي، لمدة موسمين قادمين.

ولعب حارس المرمى أحمد الرحيلي، صاحب الـ25 عامًا، في صفوف النادي الأهلي وأعاره إلى فريق الرائد عام 2017، قبل أن ينجح الأخير في ضمه بشكل نهائي.

ويسعى مجلس إدارة نادي الرائد لتدعيم صفوفه بصفقات قوية وتمديد عقود اللاعبين المميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية؛ أملًا في الظهور بمستوى جيد في الموسم الرياضي الجديد.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد أنهى منافسات الموسم الرياضي الماضي في المركز الثامن بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة.