الرائد يضم فوزير رسميًا

المواطن - مروة نبيل

نجح مجلس إدارة نادي الرائد برئاسة فهد المطوع، اليوم الخميس، في إنهاء صفقة المغربي محمد فوزير لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل.

ونشر حساب الرائد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للمغربي محمد فوزير أثناء توقيع العقود لمدة عامين مقبلين، وحرص على الترحيب به وتهنئته بالانضمام إلى صفوف الفريق الريداوي.

وقدم رئيس نادي الرائد فهد المطوع، شكره لإدارة نادي النصر على تعاونها في إتمام صفقة محمد فوزير خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويلعب محمد فوزير صاحب الـ27 عامًا في مركز الوسط الهجومي، وسبق له اللعب في عدد من الأندية ومنها؛ الثلاثي المغربي الرجاء الرياضي، الفتح الرباطي واتحاد طنجة، وثنائي الدوري السعودي للمحترفين النصر وأُحد.