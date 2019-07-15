الرائد يضم محمد السهلي

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الرائد، أمس، عن تعاقده مع اللاعب محمد السهلي، لاعب خط وسط نادي القيصومة، وذلك لمدة ثلاث سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي لـ نادي الرائد عبر تويتر أن تعاقد النادي مع اللاعب محمد السهلي جاء لتدعيم صفوف الوسط في صفوف رائد التحدي.

ويسعى نادي الرائد برئاسة فهد المطوع، للتعاقد مع أقوى الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية، من أجل تقديم مباريات قوية في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل.

ويذكر أن الرائد كان تعاقد كذلك مع اللاعب عمر العودة من صفوف نادي الهلال لمدة ثلاث سنوات، حيث يشغل العودة مركز الظهير الأيمن.

كما تعاقد الرائد أيضًا مع اللاعب محمد ريمان قادمًا من صفوف نادي الاتحاد ولمدة ثلاث سنوات.