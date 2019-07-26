الرائد يعلن استدعاء 3 لاعبين للأخضر

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الرائد، اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن استدعاء المنتخب السعودي لثلاثة لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم، للمشاركة في المعسكر الإعدادي بالرياض.

وسينضم ثلاثي الرائد صالح الشهري، حسين الشويش ومحمد العمري، إلى معسكر الأخضر المقرر إقامته في الرياض اعتبارًا من الأحد المقبل ولمدة أربعة أيام استعدادًا لبطولة غرب آسيا.

ومن المقرر أن تُقام بطولة غرب آسيا 2019 في مدينة أربيل العراقية خلال الفترة من 30 يونيو الجاري وحتى يوم 15 من شهر أغسطس المقبل.

وأوقعت قرعة بطولة غرب آسيا 2019، المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثانية، والتي تضم منتخبات البحرين، الأردن والكويت.