الرائد يقترب من ضم صفقة كاميرونية

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية أن إدارة نادي الرائد اقتربت من التعاقد مع لاعب كاميروني لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة “فوتبول سكوتلاند” الاسكتلندية، إلى أن لاعب الوسط الكاميروني أرنولد دجوم اتفق مع إدارة الرائد على الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل، ولمدة عامين قادمين.

ويتواجد أرنولد دجوم مع المنتخب الكاميروني الأول لكرة القدم في مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، ويستعد للمشاركة مع نيجيريا، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.

وشددت الصحيفة الاسكتلندية، على أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيتم بعد فراغ أرنولد دجوم من المشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد أنهى منافسات الموسم الرياضي الماضي في المركز الثامن بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة.