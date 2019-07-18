الرائد يواجه البكيرية ودياً الخميس

المواطن - مروة نبيل

يستعدّ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لمواجهة نظيره البكيرية ودياً، استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل 2019/ 2020.

وأعلن حساب نادي الرائد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن خوض الفريق الأول لكرة القدم مباراة ودية، عند الساعة السابعة ونصف مساء يوم غد الجمعة، على ملعب نادي البكيرية الرياضي.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد إلى التدريبات الجماعية قبل عدة أيام، استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الجديد، حيث تأمل الإدارة تجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً بأفضل شكل ممكن.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد منافسات الموسم الرياضي الماضي في المركز الثامن بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة.