الرائد يوقع مخالصة مع بانجورا

المواطن - مروة نبيل

وقّعت إدارة نادي الرائد، اليوم الأربعاء، مخالصة مالية مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، الفرنسي إسماعيل بانجورا بالتراضي بين الطرفين.

وقدّم مجلس إدارة الرائد عبر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، شكره للاعب الفرنسي بانجورا، على ما قدّمه خلال الفترة الماضية وتمنت له التوفيق في حياته المستقبلية.

ولعب إسماعيل بانجورا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لفترة طويلة، حيث انضم إليه في الميركاتو الشتوي عام 2016، وخرج فترة على سبيل الإعارة قبل أن يعود مرة أخرى.

وكان نادي الرائد قد وقع بالأمس مخالصة مالية مع المدافع المصري محمد عطوة، واللاعب الجزائري هشام بلقروي، وتمنى لهما التوفيق في خطوتهما القادمة.