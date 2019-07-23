الرائد يُخالص محمد عطوة

المواطن - مروة نبيل

وقعت إدارة نادي الرائد، مساء اليوم الثلاثاء، مخالصة مالية مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم، المصري محمد عطوة بالتراضي بين الطرفين.

وقدم مجلس إدارة الرائد، عبر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، شكره للاعب المصري محمد عطوة، على ما قدمه خلال الفترة الماضية، وتمنت له التوفيق في حياته المستقبلية.

وكان المصري محمد عطوة، صاحب الـ30 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في يناير عام 2018، بعقد يمتد لمدة موسم ونصف، قادمًا من الاتحاد السكندري مقابل 200 ألف دولار.

وقدم محمد عكوة مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد الموسم الماضي، حيث شارك معه في 27 مباراة، وغاب عن 3 لقاءات فقط في الدوري السعودي للمحترفين، ولم يُستبدل في أي مواجهة.