الرائد يُفكر في ضم نجم منتخب الكاميرون

المواطن - محمد سمعه

يفكر نادي الرائد في التعاقد مع اللاعب الكاميروني أرناود دجوم، لاعب وسط فريق هارتس الأسكتلندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت تقارير صحفية: إن الرائد أصبح في طريقه للتعاقد مع اللاعب أرناود دجوم، والذي يُشارك حاليًّا مع منتخب الكاميرون في بطولة كأس أمم إفريقيا، والمقامة حاليًّا في مصر.

وكان الرائد قريبًا من ضم اللاعب أرناود دجوم في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن المفاوضات لم تتم.

من ناحية أخرى، أعلن الرائد موقفه برفض انتقال مدافعه المصري محمد عطوة لصفوف نادي الزمالك المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الزمالك أبدى اهتمامًا شديدًا بالتعاقد مع محمد عطوة بعد تألقه خلال عام ونصف مع الرائد، لكن رائد التحدي لا يرغب في التفريط في مدافعه.

من ناحية أخرى شارك اللاعب أرناود دجوم في مباراة الكاميرون وغينيا بيساو في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا يوم الثلاثاء الماضي، والتي انتهت بفوز الكاميرون بثنائية دون رد.