الرائد يُنهي تعاقده مع بلقروي

المواطن - مروة نبيل

وقعت إدارة نادي الرائد، مساء اليوم الثلاثاء، مخالصة مالية مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم، الجزائري هشام بلقروي، بالتراضي بين الطرفين.

وقدم مجلس إدارة الرائد، عبر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، شكره للاعب الجزائري هشام بلقروي، على ما قدمه خلال الفترة الماضية وتمنت له التوفيق في حياته المستقبلية.

وأكدت تقارير صحافية جزائرية، أن هشام بلقروي أصبح قريبًا من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد العاصمة لتدعيم صفوفه في الموسم الرياضي الجديد.

وكان نادي الرائد قد وقع اليوم أيضًا مخالصة مالية مع المدافع المصري محمد عطوة، وتمنى له التوفيق في خطوته المقبلة.