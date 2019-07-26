الراهب وصوماليا يُغادران مران الشباب
بعد تعرضهما للإصابة

الراهب وصوماليا يُغادران مران الشباب

2019/07/26
الساعة 3:05 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

غادر الثنائي حسن الراهب وصوماليا مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، اليوم الجمعة، بسبب تعرضهما للإصابة.

وأوضح حساب نادي الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن حسن الراهب تعرض لتمدد في عضلة الفخذ من الدرجة الثانية، فيما تعرض صوماليا لتمزق في عضلة السمانة من الدرجة الأولى.

وفضل الجهازان الفني والطبي عودة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الراهب وصوماليا إلى الرياض، لاستكمال برامجهما العلاجية.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب معسكرًا خارجيًا في ألمانيا، ويلعب خلاله عدة مباريات ودية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.



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