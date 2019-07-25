الريال ضد أتلتيكو مدريد .. لقاء ناري بنكهة ودية

المواطن - محمد سمعه

يستعدّ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، لخوض مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد الودية والتي تنطلق في تمام الثالثة صباحًا بتوقيت المملكة فجر يوم السبت الموافق السابع والعشرين من يوليو الجاري.

ويُذكر أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، سيسعى إلى تجربة كافة عناصر الفريق الملكي في مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد، من أجل الاطمئنان على تحضيرات نجوم الفريق الملكي استعدادًا للموسم الجديد.

وقبل إقامة مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد، كان نادي ريال مدريد نجح في الفوز على فريق أرسنال الإنجليزي بركلات الجزاء الترجيحية.

كذلك تعرض اللاعب الإسباني ماركو أسينسيو لقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة أرسنال وريال مدريد، مما يعني غيابه عن مواجهة الريال ضد أتلتيكو مدريد، مما يمثل ضربة مؤلمة للمدرب الفرنسي زيدان.

لن يشارك اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان في مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد، حيث أعلن رحيله عن صفوف نادي أتلتيكو مدريد وذلك من أجل الانضمام لنادي برشلونة الإسباني.

ودائمًا ما تتمتع مباريات الريال ضد أتلتيكو مدريد، بقوة ومواجهات نارية سواء كانت ودية أو رسمية، وعلى الرغم من أن لقاء الريال ضد أتلتيكو مدريد هو ودي في الطراز الأول استعدادًا للموسم الجديد لكن نجوم الفريقين سيقدمان أفضل أداء لإمتاع الجماهير والتي ستحضر ديربي مدريد.

ويُذكر أن لقاء الريال ضد أتلتيكو مدريد في الدور الأول من الدوري الإسباني للموسم الجديد 2019-2020 سيقام بين الفريقين في التاسع والعشرين من سبتمبر على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل نادي أتلتيكو مدريد.

أما مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد في الدور الثاني من الدوري الإسباني فسوف تُقام في الثاني من فبراير المقبل على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل نادي ريال مدريد.