الريال يتفوق على يوفنتوس في صفقة بوغبا

المواطن - مروة نبيل

أكّدت تقارير صحافية أن نادي ريال مدريد الإسباني يتفوق على يوفنتوس الإيطالي في صفقة الفرنسي بول بوغبا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأوضح موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أن إدارة مانشستر يونايتد قد تفتح الباب أمام ناديي ريال مدريد ويوفنتوس من أجل تقديم عروض بشكل مباشر، للتعاقد مع بوغبا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشار الموقع الإيطالي، إلى أن نادي ريال مدريد سيكون لديه أفضلية في حسم صفقة بوغبا، خاصة أنه مستعد لتقديم 100 مليون يورو، بالإضافة إلى بطاقة الويلزي جاريث بيل أو الألماني توني كروس.

على الجانب الآخر، فإن أسماء اللاعبين التي قد يعرضها يوفنتوس الإيطالي على إدارة مانشستر يونايتد ليست على نفس قيمة نجوم ريال مدريد، إلا إذا رغب النادي الإنجليزي في الحصول على خدمات الأرجنتيني باولو ديبالا.

يُذكر أن تقارير صحافية عديدة قد أكدت أن مانشستر يونايتد الإنجليزي سيطلب 170 مليون يورو، للسماح للاعب الفرنسي بوغبا بالرحيل في الميركاتو الصيفي.