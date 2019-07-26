الريال يثق في اقترابه من ضم صفقته الأبرز

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي ريال مدريد الإسباني، واثقًا وبصورة كبيرة حول التعاقد مع اللاعب الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان اسم بوغبا ارتبط بالانتقال لـ ريال مدريد في صيف 2019 في ظل رغبة كبيرة من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بضم مواطنه لتدعيم خط وسط النادي الملكي.

وقالت شبكة ESPN الرياضية أن نادي ريال مدريد واثق من قدرته على التوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد يقضي بشراء بوغبا في الميركاتو الصيفي الجاري.

يذكر أن بول بوغبا سجل 16 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة في 47 مباراة مع مانشستر يونايتد بكافة المسابقات في موسم 2018-2019.

وسينتهي عقد بول بوغبا مع مانشستر يونايتد بحلول صيف عام 2021.

وكان بول بوغبا انضم لـ صفوف فريق مانشستر يونايتد في صيف 2016، قادمًا من صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.