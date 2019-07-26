الريال يضم صفقة جديدة رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ريال سرقسطة الإسباني، اليوم الجمعة، عن توصله لاتفاق من أجل انتقال نجمه ألبيرتو سورو لصفوف فريق ريال مدريد.

وأوضح نادي ريال سرقسطة أن لاعبه ألبيرتو سورو سيلعب في صفوفه الموسم الرياضي المقبل على سبيل الإعارة، موجهًا الشكر إلى إدارة الريال لموافقتها على استمرار اللاعب مع فريقه القديم.

ولم تكشف إدارة ريال سرقسطة عن قيمة صفقة انتقال ألبيرتو سورو إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الحالي، فيما أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أنها تصل إلى مليوني ونصف المليون يورو.

وظهر ألبيرتو سورو بشكل مميز مع الفريق الرديف في ريال سرقسطة ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية الإسباني، وتم استدعاؤه إلى الفريق الأول لكرة القدم، من أجل المشاركة في فترة الإعداد للموسم الماضي.

ولعب ألبيرتو سورو صاحب الـ20 عامًا، 29 مباراة مع ريال سرقسطة في منافسات موسم 2018/ 2019، ونجح في تسجيل هدفين.