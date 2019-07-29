الريال يُعير مايورال إلى ليفانتي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الاثنين، إعارة مهاجمه الشاب بورخا مايورال إلى صفوف ليفانتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر المرينغي في بيان رسمي: “اتفق ريال مدريد وليفانتي على إعارة بورخا مايورال، في الموسم المقبل، وحتى 30 يونيو 2020”.

وكان مايورال قد لعب الموسم الرياضي الماضي في صفوف ليفانتي، على سبيل الإعارة أيضًا، وشارك في 33 مباراة، ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين.

وخاض مايورال أكثر من تجربة خارج ريال مدريد، وكانت البداية في صفوف فولفسبورج الألماني، بعد تصعيده من الكاستيا إلى الفريق الأول لكرة القدم، ثم ليفانتي وتألق بشكل لافت؛ ما دفعه لتجديد إعارته.