الزمالك يحصل على توقيع عبدالشافي

المواطن - محمد سمعه

قالت تقارير صحافية، إن اللاعب المصري محمد عبدالشافي ظهير أيسر النادي الأهلي سابقًا، وقع على عقد انضمامه لنادي الزمالك لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

ويُذكر أن الأهلي كان أعلن رحيل عبدالشافي عن صفوفه، وذلك بعد نهاية موسم 2018-2019.

وسيلعب عبدالشافي مع نادي الزمالك للمرة الثانية في مسيرته، بعدما انضم للفريق الأبيض في صيف عام 2009 قادمًا من نادي غزل المحلة المصري.

وترك عبدالشافي نادي الزمالك ولعب في الأهلي في الدوري السعودي بداية من عام 2015.

وفاز عبدالشافي مع النادي الأهلي بلقبي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين في موسم 2015-2016 وتحت قيادة المدرب السويسري السابق كريستيان جروس.

شارك محمد عبدالشافي مع المنتخب المصري في بطولة كأس أمم إفريقيا عامي 2010 و 2017، ولعب كذلك في كأس العالم عام 2018 مع الفراعنة.

تُوج عبدالشافي ببطولة كأس أمم إفريقيا عام 2010 في أنجولا مع المنتخب المصري.