الزمالك يستهدف ضد نجم الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، أن نادي الزمالك المصري يسعى لعودة نجم النادي الأهلي محمد عبدالشافي، بعد نهاية تجربته في الدوري السعودي للمحترفين.

ويسعى نادي الزمالك لتدعيم الجبهة اليسرى بالتعاقد مع محمد عبدالشافي، خاصة بعدما اقترب بهاء مجدي من الرحيل، وعدم وجود سوى عبدالله جمعة الذي يستطيع اللعب في مركز الظهير.

وسبق أن صرح مدير أعمال محمد عبدالشافي، محمد رضا، أن نجم النادي الأهلي يملك أكثر من عرض في الميركاتو الصيفي الحالي، ومنها الفتح وأبها، بالإضافة إلى الكويت الكويتي، ولكنه لم يحسم وجهته بعد.

وكان يلعب محمد عبدالشافي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل الانتقال إلى الأهلي موسم 2014/ 2015، ورحل إلى الفتح قبل أن يعود إلى الراقي مجددًا، ولكن انتهى تعاقده ولا يرغب النادي في التجديد.