الزمالك يُصعد أزمته مع كهربا
بسبب انقطاعه عن التدريبات

الزمالك يُصعد أزمته مع كهربا

2019/07/17
الساعة 5:10 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

صعّد نادي الزمالك أزمته مع لاعبه محمود عبدالمنعم كهربا، وأرسل شكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم ضده، لانقطاعه عن التدريبات الجماعية، وهروبه من الفريق الأول لكرة القدم.

وأكّد نادي الزمالك في شكواه صحة إجراءات توثيق عقد كهربا لدى اتحاد الكرة، بعكس ادعاءات اللاعب، وطالب بعدم إرسال بطاقته الدولية لأي نادٍ؛ لأنه مازال مقيدًا في صفوف الأبيض، وبالتالي فبطاقته تبقى من حقه فقط.

كما تضمّنت شكوى الزمالك ضد كهربا إشارة من النادي إلى انقطاع نجم الفريق الأول لكرة القدم عن التدريبات الجماعية وتجاهله لاتصالات مسؤولي الأبيض.

ويتغيّب كهربا عن تدريبات الزمالك منذ آخر مباراة لعبها مع الفريق الأول لكرة القدم ضد حرس الحدود، في الثالث من شهر يونيو الماضي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وارتبط اسم كهربا بالانضمام إلى صفوف نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل أن يُغادر إلى تركيا تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي دينيزلي سبور.



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