الزمالك يُعلن ضم نجم الهلال

المواطن - محمد سمعه

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، عن تعاقد ناديه مع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي جناح نادي الهلال لمدة ثلاثة مواسم في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية، أن الزمالك اتفق على كافة البنود الشخصية والمالية للاعب أشرف بن شرقي، مضيفًا أن اللاعب المغربي سيحضر إلى نادي الزمالك غدًا الأربعاء.

ويذكر أن أشرف بن شرقي كان لعب في الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع نادي لانس الفرنسي من صفوف نادي الهلال.

ولم ينجح أشرف بن شرقي في التأقلم مع نادي الهلال، حيث انضم لفريق أزرق العاصمة في يناير من عام 2018 قادمًا من نادي الوداد البيضاوي المغربي مقابل 9 ملايين دولار أمريكي.

وكان أشرف بن شرقي تُوج مع نادي الوداد البيضاوي بلقب دوري أبطال إفريقيا في عام 2017، على حساب النادي الأهلي المصري.