الزهراني والماس إلى نهائي البطولة العربية لألعاب القوى

المواطن - مروة نبيل

نجح العداءان السعوديان عنبر الزهراني وعلي الماس، اليوم الجمعة، في التأهل إلى نهائي سباق 200 متر.

وتجاوز الزهراني والماس نصف نهائي السباق، قبل قليل، ضمن منافسات ثاني أيام البطولة العربية لألعاب القوى للناشئين في تونس.

ونشر حساب الأولمبية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للثنائي الزهراني والماس خلال سباق اليوم، وأوضح أن نهائي البطولة العربية لألعاب القوى للناشئين، سيكون مساء يوم الأحد المقبل.

وانطلقت منافسات البطولة العربية لألعاب القوى للناشئين والناشئات في تونس، أمس الخميس، وقام الاتحاد العربي للعبة بتكريم البطلين الأولمبيين التونسيين محمد القمودي وحبيبة الغربي خلال حفل الافتتاح.