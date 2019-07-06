الزياني: اتفاق السودان خطوة إيجابية لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار والسلام

الزياني: اتفاق السودان خطوة إيجابية لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار والسلام

2019/07/06
الساعة 1:31 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

رحب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني،بالاتفاق الذي تم التوصل له يوم أمس بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في الجمهورية السودانية بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية، ووصفه بأنه خطوة إيجابية ومهمة ستفتح الطريق أمام الأشقاء في السودان لتجاوز الظروف الحالية والانطلاق إلى مرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار والسلام.
وأعرب الأمين العام عن تطلعه بأن يتجاوز الشعب السوداني هذه المرحلة الدقيقة لبدء عهد جديد قوامه الحرية والعدالة والكرامة، والتأسيس لنهضة اقتصادية تحقق للشعب السوداني الشقيق آماله في النماء والتقدم والعيش الكريم.



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