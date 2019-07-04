السبب وراء تراجع الهلال عن ضم ريكاردو جوميز

المواطن - محمد سمعه

سبق لنادي الهلال أن أبدى اهتمامه بالتعاقد مع لاعب منتخب الرأس الأخضر ريكاردو جوميز مهاجم نادي بارتيزان بلغراد الصربي في فترة الانتقالات الصيفية.

وسعى الهلال إلى تدعيم صفوفه الهجومية بالتعاقد مع ريكاردو جوميز، وذلك بعد وجود أنباء أفادت باقتراب اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو من الرحيل عن صفوف أزرق العاصمة.

وذكرت تقارير صحافية، أن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، لم تعد تفكر في التعاقد مع اللاعب ريكاردو جوميز بسبب انتشار تقارير طبية له تتحدث عن إصابة مزمنة يُعاني منها.

ويسعى الفريق الهلالي للتعاقد مع أقوى الصفقات، وذلك من أجل المنافسة على لقب الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم المقبل 2019-2020.

وكان فهد بن نافل فاز برئاسة نادي الهلال لمدة أربع سنوات، وذلك بعد تفوقه في الانتخابات على موسى الموسى.

وخسر نادي الهلال لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي، لمصلحة فريق النصر، حيث احتل الهلال المركز الثاني برصيد 69 نقطة وبفارق نقطة عن نادي النصر بطل المسابقة.