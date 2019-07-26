السبب وراء فشل انتقال دي ليخت لـ برشلونة

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحافية عن أسباب فشل انتقال الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع نادي أياكس أمستردام الهولندي سابقًا، إلى برشلونة الإسباني في صيف العام الجاري.

وكان نادي يوفنتوس الإيطالي نجح في التعاقد مع ماتياس دي ليخت مؤخرًا مقابل 67.5 مليون جنيه إسترليني.

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية: إن نادي برشلونة رفض المطالب المالية للمدافع الهولندي دي ليخت، صاحب الـ19 عامًا، حيث قال دي ليخت بأنه يريد الحصول على راتب أكبر من راتب جيرارد بيكيه وخوردي آلبا للانضمام لـ برشلونة، وهو ما رفضته إدارة النادي الكتالوني.

ويذكر أن ماتياس دي ليخت، قص شريط مبارياته مع نادي يوفنتوس بإحراز هدف بالخطأ في مرماه، في لقاء إنتر ميلان الإيطالي الودي في الصين.

وساهم دي ليخت، في وصول نادي أياكس إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2018-2019.